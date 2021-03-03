Yıldız Tezcan kimdir? Yıldız Tezcan kaç yaşında, nereli? Yıldız Tezcan biyografisi..

Plak türküleriyle bir dönemin popüler sanatçısı Yıldız Tezcan, uzun zaman sonra yeniden ekranlara çıktı. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Yıldız Tezcan kimdir?

Çocuk yaşta söylemeye başladığı türküler ile kariyerine yön veren Yıldız Tezcan, "Orda Bir Köy Var Uzakta" şarkısıyla tanındı.

Okuduğu türküler ile milyonlara ulaşan Yıldız Tezcan, Türkiye'de en çok plak yapan kadın sanatçı ününe kavuşmuştur.

3 Mart 2021 tarihli Demet Akalın ve Alişan'ın gündüz kuşağı programına katılan Tezcan'a dair bilgiler yeniden merak konusu oldu.

Yıldız Tezcan kimdir? sorusu seyirciler tarafından araştırılıyor. İşte Yıldız Tezcan'ın hayatı ve biyografisi..

YILDIZ TEZCAN KİMDİR?

Yıldız Tezcan, 15 Mart 1945 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Türkiye’nin ilk makyözlerinden Cemal Konca‘dır. Şişli, Talat Paşa orta 2.nci sınıftan terk olarak tahsil hayatını tamamlamıştır.

Daha 9 yaşında müzik hayatına başladı ve ilk plağa okuduğu eser, yine bir çocuk şarkısı olan “Orda Bir Köy Var Uzakta” dır. Aynı dönemlerde çocuk korosunda da şarkılar söyledi. Belediye Konservatuarı ve ardından musiki üstadlarından aralıksız dersler aldı.

1963’de Grafson Plak şirketiyle anlaşma imzalayarak ilk profesyönel çalışması “Şahin İdim / Tosuno” adında 78 Devirli Taş plağını çıkardı.

Grafson firmasına okuduğu 11 plaktan sonra, asıl çıkışını yapacağı ve dönemin en büyük plak yapımcı ve şirketlerinden Odeon’la mukavele imzalayarak, bu firmaya okuyacağı yaklaşık 100 adet 45’lik plaklar serüvenine de başlamış olur.

“Esmerim, “Hele Dadaş, “Vur Sineme Öldür Beni, “Erzurum Dağları, Aman Dünya Ne Dar İmiş, “Mühür Gözlüm ve “Hastahane Önü İncir Ağacı” gibi bu şirkete yapmış olduğu ilk plakları büyük ilgi görmüştür.

OYUNCULUK SEKTÖRÜNE GİRDİ

Neriman Altındağ ve Muzaffer Akgün kuşağından sonra bayrağı eline alarak kısa zamanda Türkiye sınırları içerisinde büyük üne kavuşur.

Bu ilgi ve hızlı yükseliş döneme ait film yapımcılarının da gözünden kaçmamıştı. 1965 yılında Ümit Utku‘nun çektiği ilk filmi “Gönül Kuşum” da başrollerini Yılmaz Güney ile paylaadar 45 sinema filminde başrol oynar. Bunlardan, “Aşkın Gözyaşları, “Berduş Yıldız, “Yayla Kartalı, “Kaldırım Meleği, “Kırık Saz, “Mühür Gözlüm ve “Ezom” büyük gişe hasılatları yapmış akla gelen filmlerinden sadece bir kaçıdır.

1973 yılında “Ezom – Bir Dost Bulamadım” adlı sinema filminde Aytaç Arman ve Yusuf Sezgin ile beraber başrolde oynamıştır.

Daha sonra Odeon’la yeni bir anlaşma yaparak, “Para ile Saadet Olmaz, “Sevemedim Kara Gözlüm, “Agora Meyhanesi, “Benim de Canım Var, “Zalimin Zulmü” gibi plaklarında Türkülerin biraz dışına çıkarak yediden yetmişe, köylüden şehirliye milyonların sevgilisi olmuştur.

PLAK REKORU KIRDI

1972’de uzun yıllar birlikte çalıştığı Odeon plak firmasından ayrılan ünlü sanatçı, yine o dönem, birçok star’ı bünyesinde toplamaya başlayan Yavuz Plak’la anlaşır. Burada 1974 yılına kadar 20 plak daha okur ve “Unutursun Diye” arabesk 45’liği yine çok ses getirir.

1974‘ün son aylarına gelindiğinde “Taç Plak” şirketiyle yeni bir anlaşma yapan sanatçı, 7 adet 45’lik plak daha yapar. “Dam Üstüne Çul Serer, “Affetmem Seni, “Nem Kaldı, “Ne sevdiğin Belli Ne Sevmediğin" gibi plaklar çıkardı.

Bir çok plağında Arif Sağ ve Orhan Gencebay‘ın yanı sıra, İstanbul ve Ankara Radyo’sundan Şenel Önaldı, Mehmet Erenler ve Yücel Paşmakçı gibi büyük saz üstadları, enstrümanlarıyla sanatçıya eşlik ettiler.

İstanbul ve ardından Ankara Radyo’su sınavlarını kazanan Yıldız, üç dört yıllık bu serüveninden sonra tercihini sahneden yana kullanarak Radyo’dan ayrılmak durumunda kaldı.

Türkiye ve Almanya‘da çıkardığı 200’ün üstündeki plak sayısıyla bu alandaki rekoru da elinde bulunduran ünlü sanatçı, Türkiye’de en çok plak yapmış kadın sanatçı ünvanına da sahiptir.