Bi Tek Ben Anlarım şarkısı ile seyirciyi coşturan ikili geceye damga vurdu.

O Ses Türkiye, 2022'nin son gününe damga vuran yarışmalar arasında.

Birbirinden ünlü konukları ile geceyi eğlenceli hale getiren programda Yıldız Tilbe ve KÖFN grubunun sahnesi ortalığı kasıp kavurdu.

Bu yıla şarkıları ile damga vuran KÖFN'ün "Bi' Tek Ben Anlarım" şarkısı 7'den 70'e herkesin diline dolandı.

Yıldız ile düet

Yılbaşı özel programına bu şarkı ile katılan grup coşku ile karşılanırken, Yıldız Tilbe de sahneye çıktı.

Arabesk şarkılarda adından söz ettiren Tilbe, KÖFN ile düetinde yorumuyla stüdyoyu inletti.

Geceye damga vuran anlar, sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar...

Yıldız Tilbe ile KÖFN'den düet VİDEO