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    Yıldız Tilbe takipçilerine üzecek! 4.8 milyon takipçisi vardı! 'Utanç verici'

    Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe twitter hesabını kapatacağını açıkladı. İşte sebebi..
    • 10.11.2022 - 16:02
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    Yıldız Tilbe takipçilerine üzecek! 4.8 milyon takipçisi vardı! 'Utanç verici'

    Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe hayranlarını üzecek bir karara imza atıyor. Sosyal medyada attığı twitler ile sık sık gündeme gelen şarkıcı Twitter hesabını kapatacağını açıkladı.

    Yıldız Tilbe twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile artık burada olmayacağını söyledi. Zaman zaman attığı twitler ile takipçilerinin kafasını karıştıran Yıldız Tilbe'nin twitterda 4.8 milyon takipçisi bulunuyor.

    Yıldız Tilbe yaptığı açıklamada "İnstagrama geçecem twitteri kapatıcam twitter artık 1 kişininmiş, içerik çok ahlaksızca belirleniyo, twittera benim için girenlerin maruz kalmalarını istemiyorum, gündemdeki biçok başlık çok çağdışı. Utanç verici , herkes aynı şeyden utanmıyo, bazıları hiçbişeyden." ifadelerine yer verdi.

    İşte Yıldız Tilbe'nin o twiti..

    Yıldız Tilbe takipçilerine üzecek! 4.8 milyon takipçisi vardı! Utanç verici #1


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