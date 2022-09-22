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    Yıldız Tilbe'den kafa karıştıran iddia! O Ses Türkiye bu sezon olacak mı?

    Bir dönem O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda yer alan Yıldız Tilbe, yeniden programa dahil olacağı iddiası üzerine ilginç bir açıklama yaptı.
    • 22.09.2022 - 09:53
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    Yıldız Tilbe'den kafa karıştıran iddia! O Ses Türkiye bu sezon olacak mı?

    Acun Ilıcalı sunuculuğunda olan TV8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye'de bir dönem jüri üyeliği yapan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı.

    Geçtiğimiz yıl jüri üyeliklerini Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un üstlendiği O Ses Türkiye'nin yeni sezon kadrosu merak ediliyordu.

    Jüride Gündeş'in ayrılacağı, yerine Hadise'nin ve Yıldız Tilbe'nin katılacağı iddia edildi.

    Tüm bu iddiaların ardından Yıldız Tilbe’den kafa karıştıran bir açıklama geldi.

    Tilbe bu iddiaları Twitter'da yaptığı açıklama ile yalanladı.

    Tilbe "Bana jüri teklifi gelmedi. Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş bildiğim kadarıyla" ifadelerini kullandı.

    Yıldız Tilbe'nin ardından gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Acun Medya'nın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

    Yıldız Tilbe den kafa karıştıran iddia! O Ses Türkiye bu sezon olacak mı? #1

    Yıldız Tilbe den kafa karıştıran iddia! O Ses Türkiye bu sezon olacak mı? #2

    Yıldız Tilbe den kafa karıştıran iddia! O Ses Türkiye bu sezon olacak mı? #3


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