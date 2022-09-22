Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye açıklaması

Yarışma için jüri daveti almadığını sosyal medya hesabında paylaşan Yıldız Tilbe, "Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş" dedi.

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye, her yıl izleyicilerini merakla ekrana kilitliyor.

Bu sezon da aynı etkiyle beklenen yarışma hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz sezonlarda jüri üyesi olarak seçilen Yıldız Tilbe, yarışma ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Tilbe, O Ses Türkiye'nin bu sene yayınlanmayacağı bilgisinin ortaya çıktığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı;

"O Ses Türkiye yokmuş"

"Bana Jüri teklifi gelmedi. Zaten bu sene O SesTürkiye yokmuş bildiğim kadarıyla."

Yıldız Tilbe'nin bu paylaşımı sonrası gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi.

Acun Ilıcalı, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.