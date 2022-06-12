Yıldız Tilbe’den Zara’ya tepki: O nimet sizi çarpsın

Yıldız Tilbe’den Zara’ya tepki: O nimet sizi çarpsın

Zara’nın reklamı, sosyal medyayı adeta ayaklandırdı. Sandaletleri ekmeklerin üstüne konumlandıran dev giyim markasına yönelik binlerce tweet atıldı. O tepkilerde biri de Yıldız Tilbe’den geldi...

İspanyol merkezli giyim markası Zara, Almanya'daki reklamlarında ekmeği ayakkabı ve sandalet ile kullandı.

Bu görsel sosyal medyanın gündemine oturdu.

Büyük tepki

Twitter'da #zarahaddinibil etiketi ile büyük tepki gösterildi.

Ekmeğin toplum için kutsal olduğunu hatırlatan paylaşımlar yapılırken, ünlü sanatçı Yıldız Tilbe de açtı ağzını, yumdu gözünü…

“Allah o ekmeğin kırıntısını nasip etmesin”

50 eurodan satışa çıkan yeni sezon sandaleti iki ekmeğin arasına koyan marka için “O nimet sizi çarpsın” diyen Tilbe, şöyle devam etti:

“Allah size o ekmeğin kırıntısını nasip etmesin. Kapansın, kendi memleketine gitsin. Allah orada versin cezalarını bize bulaştırmasın. Ayaklar altında siz kalın inşallah ve inşallah. Dünyada ve ülkemizde o kadar aç ve muhtaç varken, ekmeğe bu hakaret nasıl yapılır? Allah sorsun, alçaklar…

“Ben patatesi pilavı makarnayı bile ekmekle yerim”

Bir dilim kızarmış yağlı ekmeğin tadı hiçbir şeyde yok. Ekmek kokusu kadar güzel başka ne var şu dünyada? Allah eksikliğini göstermesin, ben patatesi pilavı makarnayı bile ekmekle yerim. Zara’dan hiçbir şey almam artık. Kızarmış bir dilim ekmek yiyeceğim, Allah’a şükür edeceğim.”

O tweet’lerden bazıları

Twitter üzerinden atılan tepki tweet’lerin bazıları da şu şekilde:

“Bir tarafta yapay gıda kriziyle ekmeğe ulaşamayan milyonlar, bir tarafta ekmeği ayaklar altına alan küresel firmalar. Yazıklar olsun!”

“Bir şeyleri tanıtacağım diye ülkenin saygı duyduğu, değer verdiği, üstte tuttuğu bir şeylere zarar veremezsiniz… Değer bilmiyorsanız, haddinizi bilin.”

“Yahu ekmeğin kırıntısı bile çöpe atılmaz bunlar ne yapmışlar.”

“Biz yere ekmek düşürünce öpüp alnımıza koyarak büyüdük bu rezilliğiniz ne zaman bitecek.”

“Nimete saygısı olmayanın hiçbir şeye saygısı olmaz.”