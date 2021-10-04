Yıldız Tilbe'nin anneanne olduğu ortaya çıktı! İşte Yıldız Tilbe'nin torunları Seyran ve Samira

Yıldız Tilbe'nin anneanne olduğu ortaya çıktı! İşte Yıldız Tilbe'nin torunları Seyran ve Samira

Tarzı ve kendine has özellikleriyle sık sık gündeme gelen usta sanatçı Yıldız Tilbe'nin anneanne olduğunu ilk defa öğrenenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Yıldız Tilbe'nin kızı ve torunları.

Usta sanatçı Yıldız Tilbe, güçlü sesi ve yorumu ile şüphesiz Türkiye'nin en iyi kadın sanatçıları arasında yer alıyor.

Yazdığı şarkı sözleriyle birçok sanatçının albümünde yer alan Yıldız Tilbe, özellikle 90'lı yıllara damga vuran isimler arasında yer alıyor.

Bir neslin şarkılarıyla büyüdüğü Tilbe'nin yıllara meydan okuması ve neredeyse hiç değişmemesi ise dikkatlerden kaçmıyor.

Şarkıları, tarzı, dansı, hayata karşı duruşu ve söylemleriyle adından sık sık söz ettiren Yıldız Tilbe, özel hayatını gizli yaşamayı tercih eden ünlüler arasında yer alıyor.

SAHNE ARKASINDA O BİR ANNEANNE

Aslen İzmirli olan ve bir kızı bulunan şarkıcı Yıldız Tilbe'nin anneanne olduğunu ilk defa öğrenenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Yıldız Tilbe'nin çok sevdiği Sezen Aksu'nun ismini verdiği kızı Sezen Burçin, annesine benzerliği ile dikkat çekiyor.

55 yaşındaki ünlü şarkıcının Güngör Karahan'dan olan kızı Sezen Burçin Can'ın Seyran ve Samira adında iki çocuğu bulunuyor. Bu durum ise pek bilinmiyor. İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Can ve torunları...