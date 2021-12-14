Yıldız Tilbe'nin yıllar önce çekilen gençlik karesi 'Vay be' dedirtti

Başarılı ve sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe'nin yıllar önce çekilen karesi ortaya çıktı. Tilbe'nin gençlik karesini gören hayranları, "Vay be" demekten kendisini alamadı.

Başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe, her şarkısı ezbere bilinen ve binlerce hayranı olan ünlü isimlerin arasında başı çekiyor.

Sahne kıyafetleri, dansları ve sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Tilbe'nin yıllar önce çekilmiş karesi ortaya çıktı.

Tilbe'nin yıllar önce çekilmiş olan gençlik karesini gören hayranları, gülüşünün hiç değişmediğine dair yorumda bulundu.

Yıldız Tilbe'nin hayranları sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğrafa beğeni ve yorum yağdırdı.

Başarılı şarkıcı Tilbe, pandemi dönemi sonrası aşı yaptırmayacağına dair söylemleriyle sık sık eleştirilmişti.

YILDIZ TİLBE'NİN GENÇLİK KARESİ

Binlerce hayranı ve fan sayfası olan Yıldız Tilbe, sosyal medya üzerinden paylaşılan gençlik karesi ile gündeme geldi.

Adını sık sık magazin gündeminde duyduğumuz Tilbe, gençlik dönemlerinde çekilmiş karesi ile takipçilerinden tam not aldı.

Başarılı şarkıcının oldukça narin ve güzel olduğu görülürken, gülüşünün ve bakışlarının hiç değişmediği fark edildi.