Yıldız Tilbe'yi şaşırtan konser hediyesi: Bacaklarım düzgün olsa şuracıkta giyerdim...

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Sevilen şarkılarıyla konuklarına müzik keyfi yaşatan Tilbe'ye hayranı pembe bir elbise hediye etti.

Besteleri ve şarkılarıyla Türk müziğine yön veren sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam Kerki Solfej organizasyonu ile ikinci kez Harbiye Açıkhava sahnesinde konser verdi.

Sevilen şarkıcı, enerjisi, kendine has dansı, şakaları ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla ile hem coştu hem de coşturdu.

İzleyiciler arasında Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra, Celil Nal Çakan, Pınar Tezcan, İlayda Alişan ve Ahu Yağtu gibi isimler vardı.

Yıldız Tilbe, kendisini dinlemeye gelen konuklar arasında yer alan Selin Ciğerci’yi sahneye davet etti ve ikili, karşılıklı tef çalıp oynadı. Selin Ciğerci, ''Eşim Gökhan senin parçalarınla yatıp kalkıyor, en büyük fanın.'' dedi.

UZUN UZUN SARILDI

Seyircisini kendine bir kez daha hayran bırakmayı başaran Tilbe, son bölümde konsere gelen bir hayranının sürprizi ile şaşkına döndü.

Kendisine hediye edilen pembe payetli mini elbiseye uzun uzun sarılan şarkıcı, duygulu anlar yaşadı.

''BACAKLARIM DÜZGÜN OLSAYDI HEMEN GİYERDİM''

Çok mutlu olan ve duygulanan Yıldız Tilbe, ''Hayatımda aldığım en güzel hediye. Bacaklarım düzgün olsaydı hemen şuracıkta giyerdim.'' diyerek teşekkür etti.