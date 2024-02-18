Yıldız voleybolcu Hilal Kocakara sahaya uzandı, ortalık alev aldı! Bu nasıl güzellik… Beşiktaş Ayos Voleybol Takımı’nda forma giyen güzel oyuncu Hilal Kocakara sahaya uzanarak poz verdi sosyal medya alev aldı. İşte, Hilal Kocakara’nın gündem olan o paylaşımı…

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Beşiktaş Ayos Voleybol Takımı’nda pasör pozisyonunda görev alan güzel oyuncu Hilal Kocakara, başarılı voleybolculuğunun yanında güzelliğiyle de adından bahsettiriyor.

Bulgar asıllı Türk profesyonel voleybolcu sosyal medya pozlarıyla kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Başarılı voleybolcu son yaptığı paylaşımla takipçilerini resmen büyüledi. Formasıyla birlikte sahaya uzanan başarılı isim adeta ortalığı kasıp kavurdu.

İşte, Hilal Kocakara’nın o paylaşımı...

Paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Voleybolcuya, "Çok iyi be", "Nefesim kesildi" gibi yorumlar yapıldı. Yorum yapanlardan biri de kendisi gibi voleybolcu olan ikizi Nihal Kocakara oldu.

Nihal Kocakara ikizine, "Kız olay bu arada" yorumu yaptı.