Yılın en şanslı günü: Sirian günü ne zaman? Sirian günü 2021..

Yılın en şanslı günü: Sirian günü ne zaman? Sirian günü 2021..

Güneş ve Sirius kavuşumu her yıl bir defa gerçekleşirken, bu kavuşumun ardından yılın en şanslı günü olan Sirian'ın ne zaman olduğu merak konusu oldu.

Sirius yıldızı bugün Yengeç burcunda güneş ile kavuşacak ve bu kavuşum her yıl bir defa gerçekleşiyor.

Bu kavuşumun olduğu dönemler yılın en şanslı zamanları olarak geçerken, Sirian günün bu kavuşumla ilgili olup olmadığı araştırılıyor.

Astrolojide de oldukça önemli olan bu kavuşumun gerçekleştiği anlarda, bolca dua etmek gerektiğine inanılıyor.

Peki, Sirian günü ne demek? Sirian gününün özellikleri nedir?

SİRİAN GÜNÜ NEDİR?

Temmuz ayında meydana gelen Sirius, güneş kavuşumu bir kez gerçekleşmektedir. Bugüne Sirian günü denilmektedir.

Bu zamanda gelecek ile ilgili planlar yapmak, dua etmek, dilek dilemek için uygun zamanlardır.

Kalıcı olmasını istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zamandır. 6 Temmuz 2021 saat 08:09'da kavuşum açısı gerçekleşecektir. 5-6-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında etkili olacaktır.

GÜNEŞ VE SİRİUS KAVUŞUMU NEDİR?

Sirius; astrolojide güç, şans ve mutluluk demektir. 72 yılda 1° ilerleme yapar. Temmuz ayında meydana gelen Sirius ve güneş kavuşumu ise yılda bir kez gerçekleşmektedir. Bu zamanların plan yapmak, dua etmek ve dilek dilemek için uygun olduğu söylenir.

SİRİUS VE GÜNEŞ KAVUŞUMUNDA NELER YAPILIR?