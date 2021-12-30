Yıllar acımadı! Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i Ahmet Mekin yaşlandı...

Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Türkan Şoray ve Kadir İnanır ile başrolü paylaşan Ahmet Mekin'in son halini gören sevenleri, tanımakta güçlük çekiyor...

İşsiz kalınca "Bir iki filmde oynar bırakırım" düşüncesiyle adım attığı Yeşilçam'da rol aldığı yaklaşık 200 filmle Türk sinemasının en önemli jönleri arasına giren Ahmet Mekin, şimdilerde 89 yaşında...

"Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin "Sevgi iyilikti, sevgi emekti..."efsane repliğini "Asya"yı canlandıran Türkan Şoray'a söyleten "Cemşit" karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Mekin, uzun bir süredir ekranlardan uzakta.



Kavanozdaki Adam, Mahşere Kadar, Bir Yudum Su, Vurun Kahpeye, Bugünün Saraylısı, Aşkın Acıları, Sevmek Günah mı? gibi filmlerdeki üstün performansıyla Yeşilçam'ın efsane isimleri arasına giren Mekin, hayatını Balıkesir'in Erdek ilçesinde sürdürüyor.

AL YAZMALIM CEMŞİT'İN SON HALİ

Ahmet Mekin'in gençliğini hatırlayanlar ise onu son haliyle tanımakta zorlanıyor.

İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i Ahmet Mekin'in şimdiki hali...