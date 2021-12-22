Yıllar ona da acımadı! Kral TV sunucusu Vj Bülent'in son hali herkesi şaşırttı

Yıllar ona da acımadı! Kral TV sunucusu Vj Bülent'in son hali herkesi şaşırttı

90'ların en ünlü VJ'lerinden biri olan Bülent Çarıkçı, yıllar sonra ortaya çıktı. Armağan Çağlayan'ın Dur Bi Dinle programına konuk olan Vj Bülent'in yıllar içindeki değişimini görenler, şoke oldu.

90'lı yılların en ünlü VJ'lerinden olan Bülent Çarıkçı, 14 yıl televizyon ekranlarında VJ'lik yapmıştı.

Herkesin Kral TV ile tanıdığı VJ Bülent, gece yarısı ekrana gelir ve şarkı aralarında şiirler okurdu.

Televizyon macerasına son verdikten sonra İstanbul'u terkeden Bülent, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'A KONUK OLDU

VJ Bülent, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Dur Bi Dinle prgoramına konuk oldu.

Çağlayan'a adeta içini döken Vj Bülent, işinden ayrıldıktan sonra yaşadıklarını anlattı.

Şimdilerde sakin bir yaşam sürmeye başladığını dile getiren Bülent, İstanbul'u terk ettiğine çok memnun olduğunu söyledi.

DEĞİŞİMİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Yaptığı açıklamalarla dikkati çeken VJ Bülent'in değişimi de gözlerden kaçmadı.

Bir döneme damgasını vuran VJ Bülent'in eski hali ile şimdiki halini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Tiyatro okurken elemelerden geçip kanala başladığını söyleyen VJ Bülent, Kral TV'den nasıl kovulduğunu da anlattı.

NEDEN KOVULDU?

VJ Bülent kovulmasıyla ilgili, "Katıldığım bir programda hiç istemediğim bir sohbetin arasında kaldım. Asla dahil olmadım o konuşmalara. Oray Eğin'in programıydı. Türkiye'deki büyük değişimin son halkalarından biriydi tabii ki yalnızca bu konuşmalar değildi. Fakat o programı terk etmediğim için Kral TV’de devam etmemi istemediler." dedi.

İSTANBUL'U TERK ETTİ

Yaşananlardan sonra İstanbul'u terk ettiğini söyleyen 50 yaşındaki VJ Bülent, "İstanbul'dan taşınmak yaptığım en doğru şeydi." ifadelerini kullandı.

Edirne ve Selanik arası sakin bir hayat süren VJ Bülent, "Anneannemin doğum yeri Selanik'ti, babaannemler Edirne'de… İki yere de gidip geliyorum. Zaten bir günde İstanbul'daki evimi kapattım çıktım. Tüm eşyalarımı arkadaşlarıma dağıttım." şeklinde konuştu.