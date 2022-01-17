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- Yıllar ona yaradı! Hakan Hatipoğlu'nun ilk hallerini görenler...
Yıllar ona yaradı! Hakan Hatipoğlu'nun ilk hallerini görenler...
Var mısın Yok musun'un ardından Survivor'a da katılan Hakan Hatipoğlu, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği yarışmalar sayesinde adını duyurdu. Hatipoğlu'nın eski halleri ise yeniden gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 17.01.2022 - 20:15
Bir yarışma programı sayesinde şöhretin kapılarını açan ve daha sonrasında popüler dünyada kendine yer bulan kişilerden biri Hakan Hatipoğlu...
Adını Var mısın Yok musun yarışmasıyla duyurdu, ardından Survivor'a katıldı.
Yarışmada hayatının aşkı Gizem Akın ile tanıştı. Çiftin Lila adında minik bir kızları var.
Hakan Hatipoğlu şimdilerde ise uzun zamandır koltuğunda oturduğu Survivor Panaroma programıyla yoluna devam ediyor.
42 yaşındaki sunucunun eski fotoğrafları yeniden gündem oldu.
HAKAN HATİPOĞLU'NUN DEĞİŞİMİ
Yarışmalarda adından söz ettiren Hakan Hatipoğlu'na "yıllar yaramış" yorumları yapılıyor.
İşte Hakan Hatipoğlu'nun eski hallerinden kareler...