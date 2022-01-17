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Yıllar ona yaradı! Hakan Hatipoğlu'nun ilk hallerini görenler...

Yıllar ona yaradı! Hakan Hatipoğlu'nun ilk hallerini görenler...

Var mısın Yok musun'un ardından Survivor'a da katılan Hakan Hatipoğlu, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği yarışmalar sayesinde adını duyurdu. Hatipoğlu'nın eski halleri ise yeniden gündem oldu.