Yıllar onu çok değiştirdi! Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ı bir de şimdi görün

Yıllar onu çok değiştirdi! Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ı bir de şimdi görün

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin unutulmayan karakterlerinden Katya'ya hayat veren Ufuk Kaplan'ın son hali, gündem oldu. İşte Aşk-ı Memnu'nun fettan hizmetçisi Ufuk Kaplan'ın son hali...

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ve adını unutulmazlar arasına yazdıran Aşk-ı Memnu dizisi, finalinin üzerinden seneler geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor.

Başrollerinde Kıvanç Talıtuğ ve Beren Saat'in yer aldığı, tekrar bölümleri dahi büyük bir merakla izlenmeye devam eden Aşk-ı Memnu'nun oyuncuları da hala hafızalarda...

MÜGE VE GÜLŞEN'E KONUK OLDU

Sevilen dizide Firdevs Hanım'ın fettan yardımcısı 'Katya' karakterini canlandıran Ufuk Kaplan, TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan, yıllar sonra diziyle ilgili bazı itiraflarda bulundu.

ÇOK FAZLA DAYAK YEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Müge ve Gülşen'in 'Dizi bittikten sonra hiç izledin mi?' sorusuna, yalnızca kendi sahnelerini izlediğini söyleyen Ufuk Kaplan, dayak sahnelerinden de bir miktar yakındığını itiraf etti.

Hiç unutmadığı anlardan bir tanesinin 'dayak sahneleri' olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, "Gelenden gidenden dayak yedim. Sahneler geçti bir baktım çürük içinde kalmışım." diyerek o anlarını paylaştı.

SON HALİYLE DİKKATİ ÇEKTİ

Değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Ufuk Kaplan'ın son hali sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan oyuncu, Aşk-ı Memnu'nun çekimlerinde kızıl kullandığı saçlarını da sarı renge boyattı.

49 yaşında olmasına rağmen adeta yaşlanmayan oyuncunun son halini gören sevenleri, "Zaman seni hiç değiştirmemiş" yorumlarında bulundu.

İşte Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali...



