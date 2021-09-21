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- Yıllar onu çok değiştirdi! Pis Yedili'nin Karabiber'ine bir de şimdi bakın...
Yıllar onu çok değiştirdi! Pis Yedili'nin Karabiber'ine bir de şimdi bakın...
Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Pis Yedili'de yıldızı parlayan isimlerden biri de Bükre Atala oldu. Karabiber lakaplı Sevil karakterini canlandıran Bükre Atala, son haliyle şok etti...
- Haber Merkezi
- 21.09.2021 - 16:52
Pis Yedili dizisinde 'Karabiber' lakabıyla hafızalara kazınan Bükre Atala, uzun bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor.
Pis Yedili'nin sevilen karakteri Karabiber'i canlandıran Bükre Atala'nın son hali görenleri şaşırttı.
Pis Yedili'nin Karabiber'i Sevil'i öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlandı. Dizinin sevenleri, oyunculara dair araştırmalar yaparken "Pis Yedili Karabiber şimdi ne yapıyor" sorusuna yanıt arıyordu.
Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan oyuncunun değişimi, sevenlerini büyüledi.
İşte Bükra Atala'nın son hali...