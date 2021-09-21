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Yıllar onu çok değiştirdi! Pis Yedili'nin Karabiber'ine bir de şimdi bakın...

Yıllar onu çok değiştirdi! Pis Yedili'nin Karabiber'ine bir de şimdi bakın...

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Pis Yedili'de yıldızı parlayan isimlerden biri de Bükre Atala oldu. Karabiber lakaplı Sevil karakterini canlandıran Bükre Atala, son haliyle şok etti...