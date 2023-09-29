Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Kurtlar Vadisi'nin Elif'i aslında o olacakmış.. Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Elif karakterine hayat vermesi için Özgü Namal'dan önce başka bir ünlüye teklif gittiği ortaya çıktı. İşte o isim..

ensonhaber.com

Bir döneme damgasını vuran ve günümüzde bile eski bölümleri gündemden düşmeyen Kurtlar Vadisi dizisi hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

Özellikle ilk 97 bölümü ile fırtınalar estiren Kurtlar Vadisi "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla hafızalara kazındı.

15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi 29 Aralık 2005 tarihinde yayınlanan 97. bölümüyle sona erdi. Ancak dizi daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu adıyla yayınlanmaya devam etti.

Kurtlar Vadisi dizisinde, Polat Alemdar'ın sevgilisi ve Süleyman Çakır'ın da avukatı rolü olan Elif Eylül karakterini ünlü oyuncu Özgü Namal canlandırdı.

Elif Eylül karakteri Türk dizi tarihinin en bilinen karakterleri arasında yer alırken yıllar sonra ortaya çıkan bir gerçek duyanları adeta şok etti.

Kurtlar Vadisi'nde Elif karakterine hayat vermesi için Özgü Namal'dan önce başka ünlü bir isme teklif gittiği ortaya çıktı.

Sunucu Oylum Talu geçtiğimiz dönemlerde katıldığı bir televizyon programında yaptığı itiraf ile gündeme oturmuştu.

Oylum Talu "Geçenlerde Bahadır Özdener programa geldiğinden anlatmıştı. O yüzden rahatlıkla anlatacağım. Onlar Kurtlar Vadisi'ni ilk yazmaya başladığında o dönem bana bir telefon geldi. Normalde söylemiyorum hangi dizilerden teklif geldiğini. Elif rolü için bana teklif gelmişti." ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu daha sonra "Dizinin yapımcısı Osman Sınav ile görüşmeye gittik. Ben gazeteci olacağım diyerek teklifi reddettim. Sonra çok pişman oldum." sözleriye yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.