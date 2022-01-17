Yıllar sonra ortaya çıktı... Ah Nerede filminde Tarık Akan'ın sevgililerinden biriydi!

Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu ile birlikte Ah Nerede filminde yer alan Serpil Nur, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Nur, değişimiyle şaşırttı.

Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun başrollerini paylaştığı Ah Nerede filmi, adını Füsun Önal'ın "Ah Nerede" şarkısından aldı.

Bursalı bir toprak ağasının İstanbul'da okuyan üç oğlunun yaşadıklarını anlatan film, günümüzde bile sıkla izleniyor.

Youtube ve televizyon üzerinden sık sık yayınlanan filmin kadrosunu Adile Naşit, Nilgün Atılgan ve Aydan Adan gibi isimler oluşturdu.

Filmde Tarık Akan'ın canlandırdığı Ferit isminin sevgilisi olan Serpil Nur, yıllar sonra ortaya çıktı.

Ah Nerede filminde sarışınlığı ve güzelliği ile dikkatleri çeken Nur, bu film sayesinde kariyerinin zirvesini yaşadı.

Bir süre sonra ortalardan çekilen ve herhangi bir yapımda yer almayan oyuncu, değişimi ile gündem oldu.

SERPİL NUR'UN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ

Kemal Sunal, Barış Manço, Tarık Akan gibi isimlerle birlikte rol alan Serpil Nur'un filmleri yıllar geçmesine rağmen hala akıllarda.

Kariyerinin zirvesinde sinemalardan çekilen Serpil Nur, daha mütevazi bir hayat seçti ve Antalya'ya yerleşti. Günümüzde Antalya'nın yerel gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor.

SOSYAL MEDYANIN AKTİF İSİMLERİNDEN

Serpil Nur, Twitter ve Instagram'ı ise oldukça aktif kullanıyor. Ayrıca eşinin soyadı "Abiral"i kullanıyor. Ünlü ismi Serpil Nur Abiral olarak bulabilirsiniz.