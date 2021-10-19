Yıllar sonra ortaya çıktı! Destan'ın dişi kurtu Ebru Şahin, Ebru Polat'ın klibinde rol almış

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Ebru Şahin'in yıllar önceki hali, sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcı Ebru Polat'ın klibinde oynadığı ortaya çıkan Şahin'in gelinlikli hali hayranlarını şaşırttı.

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından biri olan Ebru Şahin, oyunculuğu ve doğal güzelliğinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan isimlerden.

Sevgilisi Cedi Osman ile evlilik yolunda ilk adımı atan Ebru Şahin, ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde hayat verdiği Reyyan karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalamıştı.

Başarılı oyuncu, yine ATV'de yayınlanacak olan yeni dizi Destan'la izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncu, yeni dizisinde canlandıracağı dişi kurt Akkız rolüyle şimdiden hayranlarından tam not almayı başardı.

EBRU POLAT'IN KLİBİNDE ROL ALMIŞ

Doğal güzelliğiyle de adından söz ettiren Ebru Şahin’in yaklaşık 6 yıl önceki hali gündeme bomba gibi düştü.

Şahin'in, kariyerinin ilk yıllarında Ebru Polat’ın ''Babamın Emanetiyim'' adlı şarkısının klibinde oynadığı ortaya çıktı

Ebru Şahin'in 6 yıl önceki hali hayranlarını şaşırttı. Kısa sürede gündem olan klipte Şahin'in gelinlikli halini görenler, ''Hep naif ve güzelmiş'' yorumlarında bulundu. İşte Ebru Şahin'in 6 yıl önceki hali...