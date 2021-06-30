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    • Yıllar sonra ortaya çıktı! Game of Thrones'un kızıl yıldızı Sophie Turner'dan düğün fotoğrafları...

    Yıllar sonra ortaya çıktı! Game of Thrones'un kızıl yıldızı Sophie Turner'dan düğün fotoğrafları...

    Game of Thrones dizisiyle adını tüm dünyaya duyuran Sophie Turner, Joe Jonas ile ikinci evlilik yıldönümlerini, düğünlerinden hiç görülmemiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 14:12
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    Yıllar sonra ortaya çıktı! Game of Thrones'un kızıl yıldızı Sophie Turner'dan düğün fotoğrafları...

    'Game of Thrones' dizisindeki 'Sansa Stark' karakteriyle ünlenen İngiliz oyuncu Sophie Turner, 2019 yılında Joe Jonas ile nikah masasına oturmuştu.

    Geçtiğimiz yıl temmuz ayında kızlarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan çift, evliliklerinin ikinci yılını kutluyor.

    DAYANAMAYIP PAYLAŞTI

    Kısa bir süre önce bir kız çocuk annesi olan Turner da bu özel günün şerefine düğünde çekilen siyah- beyaz fotoğrafları ilk kez sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

    25 yaşındaki Turner ile 31 yaşındaki Jonas  düğünlerindeki romantik danstan havuz partisine kadar şimdiye dek hiç görülmemiş fotoğraflarını hayranlarının beğeni yağmuruna tutuldu.

    SİYAH BEYAZ KARELER

    Turner, arkadaşlarıyla bir örnek giydiği pijamalarla yaptıkları gelin partisinden bir fotoğraf da paylaştı.

    Çiftin düğün pastasının arzu ve aşk tanrısı Cupid ile süslendiği görüldü.

    Yıllar sonra ortaya çıktı! Game of Thrones un kızıl yıldızı Sophie Turner dan düğün fotoğrafları... #1

    Yıllar sonra ortaya çıktı! Game of Thrones un kızıl yıldızı Sophie Turner dan düğün fotoğrafları... #2

    Yıllar sonra ortaya çıktı! Game of Thrones un kızıl yıldızı Sophie Turner dan düğün fotoğrafları... #3

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