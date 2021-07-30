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- Yıllara meydan okuyor! 66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu 20'liklere taş çıkardı.. Güzelliğiyle herkesi büyüledi
Yıllara meydan okuyor! 66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu 20'liklere taş çıkardı.. Güzelliğiyle herkesi büyüledi
Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla yine gündem oldu. İşte yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...
- Haber Merkezi
- 30.07.2021 - 17:19
Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.
Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşan 66 yaşındaki güzel yıldız, takipçilerinden büyük ilgi görüyor.
Paylaşım yapmayı ihmal etmeyen usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
SON HALİYLE İLGİ ÇEKTİ
Türk sinemasının sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile adeta yıllara meydan okudu.
Pandemi döneminde evden çıkmamaya özen gösteren Bubikoğlu, ev haliyle verdiği pozlarla Instagram'ı salladı.
İşte Gülşen Bubikoğlu'nun dikkat çeken son hali...