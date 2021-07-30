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Yıllara meydan okuyor! 66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu 20'liklere taş çıkardı.. Güzelliğiyle herkesi büyüledi

Yıllara meydan okuyor! 66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu 20'liklere taş çıkardı.. Güzelliğiyle herkesi büyüledi

Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla yine gündem oldu. İşte yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...