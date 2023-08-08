Yıllara meydan okuyor! Demet Şener bikinisiyle hamak keyfi yaptı, gören bayıldı! "Tatlım nefis" İbrahim Kutluay'ın eski eşi manken Demet Şener, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkarttı. Başarılı isim, kusursuz fiziğiyle görenlerden övgü dolu yorumlar aldı.

Demet Akalın ve İbrahim Kutluay aşkından sonra gündemden düşmeyen Demet Şener, yıllar içerisinde ünlü bir manken oldu.

İbrahim Kutluay ile evlenen ve iki çocuk dünyaya getiren Şener, aldatıldığını öğrendikten sonra ise boşandı.

Aldatıldıktan sonra boşanan ve çocuklarıyla kendisine yeni bir hayat kuran Şener, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyal büyüleyen Şener, kusursuz fiziğiyle de genç kızlara taş çıkarıyor.

Demet Şener formunu kaybetmiyor

Geçen yıllara rağmen formunu ve zerafetini kaybetmeyen Demet Şener, sık sık spor yapıyor. Sporunu aksatmayan iki çocuk annesi, kusursuz bir fiziğe sahip.

Sosyal medya hesabından verdiği pozlarla da bunu kanıtlayan Şener'in bikinili haline yorum yağdı.

Kullanıcılar, Demet Şener'in zarifliğine ve yıllar geçmesine rağmen değişmeyen güzelliğine dikkati çekti.