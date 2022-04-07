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    Yıllarca ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü

    Gaziantep’te yaşayan Umut Çelik, üvey babasının kendisini evden kovması üzerine gerçek ailesini buldu. Gencin öz annesi, oğlunu 19 yıldır ölü bildiğini söyledi.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 16:50
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    Yıllarca ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü

    19 yıl önce Gaziantep’te dünyaya gelen Umut Çelik, hiç tanımadığı annesine kavuşmak için Fulya Öztürk’ün sunuculuğunu yaptığı 'Fulya ile Umudun Olsun' programına katıldı.

    Büyütüldüğü aile tarafından evlatlık alınan çaresiz genç, hayatını anlattı.

    "Üvey babam 'besleme' deyip evden attı"

    Kendisini büyüten annesi Remziye Çelik’in ölmesinin ardından zor günler geçirmeye başladığını belirten genç, "Üvey babam Hasan Çelik'in evlendiği yeni eşi beni evden kovmak istedi. Üvey babam da bana 'besleme' diyerek evden kovdu." ifadelerini kullandı.

    Anne ile oğlunun 19 yıllık hasreti canlı yayında son buldu

    Gerçek ailesinin peşine düştü

    Bunun üzerine programa katıldığını söyleyen Çelik, Fulya Öztürk'ün ekibinden biyolojik anne ve babasını bulmasını istedi.

    Yıllar süren hasret canlı yayında son buldu

    Program ekibi ilk olarak, Umut’u annesinden alarak Çelik Ailesi'ne veren kişiye ulaştı. Bu kişi üzerinden biyolojik anne ve babanın izini süren ekip, Umut’un gerçek ailesini öğrendi. Umut Çelik, doğumundan bu yanadır görmediği annesiyle babasının sesini yıllar sonra canlı yayında duydu. Umut’un annesiyle yaptığı ilk telefon görüşmesinde gözyaşları sel oldu.

    Yıllarca ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü #1

    "Bana 'oğlun öldü' demişlerdi, bilmiyordum"

    Acı gerçeği ilk defa programda açıklayan Umut’un gerçek annesi Türkan Kalyenci, doğumun ardından kendisine oğlunun öldüğünün söylendiğini anlattı.

    Baba Mehmet Kalyenci ise "Umut’un öldüğüne hiç bir zaman inanamamıştım." dedi.

    Yıllarca ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü #2

    Yıllarca ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü #3

    Yıllarca ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü #4


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