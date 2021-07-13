Yıllardır gözlerden uzaktaydı! Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali...

2000'li yılların popüler dizisi Selena'da Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci'nin son hali görenler hayrete düşürdü. Ekranlardan uzak bir hayat süren oyuncu, hayranlarını şaşırttı.

Selena dizisindeki Selin rolüyle milyonların hafızasına kazınan genç oyuncu Cansu Demirci, sosyal medyada aktif bulunmaması sebebiyle oldukça merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Uzun süredir bir projede yer almayan Cansu Demirci'nin hayatına dair detaylar da sevenleri tarafından araştırma konusu oldu.

"Selena'nın Selin'i nerede, ne yapıyor? Cansu Demirci'nin biyografisi...Selena Selin son hali..." gibi konular sıklıkla araştırılıyor.

Yeniden ekranlara dönecek mi merak edilen Selena Cansu Demirci kimdir? Cansu Demirci kaç yaşında? İşte Cansu Demirci'nin yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları…

CANSU DEMİRCİ KİMDİR?

Selena dizisi ile ekranlara gelen Cansu Demirci, 1992 yılında Nisan ayında dünyaya gelmiştir. İlk kez Selena dizisi ile seyircinin büyük beğenisini toplayan ünlü oyuncu dizinin final olmasının ardından yurt dışına çıkarak uzun süre ekranlardan uzak kalmıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında Sırlar Dünyası dizisi ile gerçekleştiren Cansu Demirci, ardından 2003 yılında Sihirli Lamba dizilerinde rol almıştır. Selena dizisi ile 2003 yılında dikkatleri üzerine çeken Selena'nın Selin'i Cansu Demirci, 2009 yılında Adanalı ve ardından 2021 yılında Bir Zamanlar Anadolu dizilerinde yer almıştır. 2014 yılında Gurbette Aşk dizisi ile ekranlara gelmiştir.

Bremen Üniversitesi'nde eğitim gören Cansu Demirci, hayatını eğitim için gittiği Almanya'da sürdürüyor. İletişim etiğimi gören genç ismin, oyunculuk kariyerine dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor.

SELENA SELİN'İN SON HALİ

İşte Cansu Demirci'nin son hali! Hayranlarının merakla beklediği Cansu Demirci'nin yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları...