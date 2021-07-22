Yıllardır saklıyordu... Nilgün Belgün'den şaşırtan ilişki itirafı! 'Benden küçük ilk flörtümdü'

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan ''Dur Bi Dinle'' programına konuk olan Nilgün Belgün, yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. Nilgün Belgün, çok az kişinin bildiği aşkını ilk kez açıkladı.

Tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün, Armağan Çağlayan'ın YouTube üzerinden yayınlanan "Dur Bi Dinle" adlı programına konuk oldu.

Bizim Mahalle, Çiçek Taksi, Yabancı Damat ve Akasya Durağı gibi dizilerde rol alan Nilgün Belgün, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''HAYATIMDA İLK DEFA KÜÇÜK BİRİ BANA AŞIK OLDU''

68 yaşındaki usta oyuncu, bir dönem yaşadığı birliktelikle herkesi çok şaşırttı. Belgün, beraber olduğu ilk genç erkeğin Uzay Heparı olduğunu itiraf etti:

''Hayatımda ilk defa küçük biri bana âşık oldu. O da Uzay Heparı'dır. 1987 yılında 36 yaşındaydım, Uzay da 20'lerinde. Mehmet Ali Erbil, Çiğdem Tunç, Halit Akçatepe ve Ayşen Gruda ile sahne alıyorduk. Arkamızda da Uzay ile Levent Yüksel müzik yapıyordu. Orada Uzay, bana âşık oldu. Kızımla 'genç çocuk' diye tanıştırdım. Benden küçük ilk flörtümdür. İlişkimiz 1.5 yıl sürdü. O zaman ünlü değildik. Geçenlerde alışveriş yaparken Uzay'ın annesi Eti ile karşılaştım. Büyükada'dan arkadaşım. Uzay'ın onun oğlu olduğunu çok sonra öğrendim.''