Yılmaz Erdoğan bakın aslen nereli! İşte doğduğu topraklar... Usta sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın memleketini merak edenler, doğduğu yeri öğrenmek istiyor. Bakın, Yılmaz Erdoğan aslen nereliymiş! İşte büyüdüğü topraklar...

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Türk sinemasına unutulmaz eserler bırakan sanatçı Yılmaz Erdoğan; Vizontele, Organize İşler, Bir Demet Tiyatro, Kelebeğin Rüyası, Ekşi Elmalar gibi yapımlara imza attı.

Şimdilerde ise "İnci Taneleri" dizisiyle gündemde olan Yılmaz Erdoğan, gündemin merak konusu olan isimlerinden.

İstanbul’u terk edip Köyceğiz'e yerleşen 56 yaşındaki ünlü sanatçı, organik bir yaşam sürdürüyor.

2 kez evlenip boşanan ve bir kız bir erkek babası olan Yılmaz Erdoğan'ın nereli olduğu ise sıklıkla merak ediliyor.

İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan nereli? Yılmaz Erdoğan nerede doğdu? Türk mü, Kürt mü? İşte detaylar haberimizde...

Yılmaz Erdoğan'ın memleketi

Yılmaz Erdoğan, 1967 yılında Nazım Erdoğan ve Süheyla Erdoğan'ın ortanca oğlu olarak Hakkari'de dünyaya geldi. Kürt asıllı bir ailede doğdu.

Anadolu Ateşi dans topluluğunun kurucusu Mustafa Erdoğan'ın küçük kardeşi, ses sanatçısı Deniz Erdoğan'ın ağabeyidir.

İlk ve ortaokulu Hakkari'de bitirdikten sonra Ankara Aydınlıkevler Lisesine devam eden oyuncu, lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini kazanmasıyla kariyerine adım atmıştır.