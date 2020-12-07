Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan ayrıldı mı? ÇGHB 2'yi kim sunacak?

Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan ayrıldı mı? ÇGHB 2'yi kim sunacak?

Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu ÇGH 2, yeni oyuncu kadrosu ve oyunlarıyla seyirci karşısına çıkıyor. Ancak son bölümde Yılmaz Erdoğan'ın koltuğunda olmaması dikkatleri çekti.

Yayın hayatına ikinci kez başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin son bölümünde bir ayrıntı dikkatleri çekti.

Komedi programının son bölümünde Yılmaz Erdoğan’ın yerine Eser Yenenler’in moderatörlük görevini üstlenmesi ardından, Yılmaz Erdoğan’ın yapımdan ayrılıp ayrılmadığı ile ilgili sorular sorulmaya başlandı.

YILMAZ ERDOĞAN ÇGHB'DEN AYRILDI MI?

Çok Güzel Hareketler 2’nin yeni bölümünde Eser Yenenler’in sunuculuğunu yürüttüğü ekrana geldi.

Konu hakkında sosyal medyadan açıklama Yapan Erdoğan, film çalışmaları nedeniyle bir süre programın sunuculuğunu, BKM Mutfak’ın takım kaptanlarından Eser Yenenler’in yapacağını duyurdu.

Yılmaz Erdoğan, programda olmaması dolayısıyla gelen sorulara sosyal medya hesabı üzerinden açıklama getirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Film çalışmalarına başladığım için #ÇokGüzelHareketler2 bir süre, BKM Mutfak'ın takım kaptanlarından sevgili @eseryenenler eşliğinde sürdürülecek. Zilleri çaldırmaya devam"