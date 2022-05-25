Yılmaz Erdoğan yazdı, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı oynadı! İşte Aşkın Kıyameti'nin yayın tarihi

Başrollerinde Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı Netflix Türkiye'nin yeni filmi Aşkın Kıyameti'nin yayın tarihi belli oldu. İşte Aşkın Kıyameti filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Nazlı karakteriyle ününü perçinledi.

Başrolünü Kaan Urgacıoğlu ile paylaştığı Aşk 101 dizisinde oyunculuğunu konuşturan Pınar Deniz, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde rol alıyor.

Dizide hayat verdiği Avukat Ceylin karakteriyle beğeni toplayan Pınar Deniz, adından sıkça söz ettireceği projelerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

Pınar Deniz'in başrolünü Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı ile paylaştığı Aşkın Kıyameti (Doom of Love) filmi için geri sayım devam ediyor.

Netflix'in Türkiye'nin yeni filmi Aşkın Kıyameti'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımla birlikte filmin yayın tarihi de belli oldu.

20 Haziran'da Netflix'te

Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı Aşkın Kıyameti filmi, 20 Haziran'da Netflix'te izleyicisiyle buluşuyor.

BKM yapım imzalı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Seda Türkmen, Gülhan Altundaşar, Zeynep Tokuş ve Musa Uzunlar yer alıyor.

Çekimleri Akdeniz'de gerçekleşen ve izleyiciler tarafından merakla beklenen filmin konusu ise şöyle:

Reklam ajansı batan, borç içindeki Fırat, katıldığı yoga etkinliğinde şarkıcı kıza aşık olur. Birlikte çıktıkları kendini bulma yolculuğunda bilinmezlikler onları bekler.