Yılmaz Gruda'nın sağlık durumu nasıl? Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı! Yılmaz Gruda'nın son durumu... 92 yaşındaki usta oyuncu Yılmaz Gruda, hastaneye kaldırıldı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen ünlü oyuncunun sağlık durumu merak edildi. İşte Yılmaz Gruda'nın son durumu...

14 Temmuz 1930 tarihinde dünyaya gelen, 92 yaşında olan Yılmaz Gruda'nın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu. Ünlü sanatçının hastaneye kaldırıldığı haberi sonrası sağlık durumu merak edilmeye başlandı.

Yılmaz Gruda'nın sağlık durumu nasıl?

Gruda’nın menajeri Tümay Özokur, yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanlığı’na ve Bakan Fahrettin Koca’ya seslendi. Özokur sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından üzücü haberi duyuran Özokur “Ustamız, hocamız Yılmaz Gruda Şişli Etfal Seyrantepe Kampusu kırmızı alanda yatmakta… Hekimler yoğun bakım ya da servise karar vermek üzere… 4 gün önce serviste 5 gün yatırıldı ve düzeldi diye çıkarıldı. Lütfen yoğun bakımda tedavisi yapılsın.” şeklinde konuştu.

Yılmaz Gruda kimdir?

14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ünlü oyuncu, aynı zamanda Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı, tiyatro yönetmeni, çevirmen ve reklamcı olarak bilinmektedir.

Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakan ve sonrasında devlet memuru olan Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başlamıştır.

Gruda, 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlamış ve yaşamı, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etmiştir. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında da görev almıştır. Sonrasında yeniden memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yapmıştır. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yöneten isim Ayşen Gruda'nın eski eşidir. Bunun yanı sıra Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerden biri olarak bilinmektedir. Ayrıca kamera önünde de yer almıştır. Yılmaz Gruda'nın pek çok sinema filmi ve dizilerde rol aldığı bilinmektedir.