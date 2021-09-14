Bir reklam filminde yapılan Zeki Müren taklidinden rahatsızlığını dile getiren Yılmaz Morgül, ölünün arkasından tiye alınmaması gerektiğini belirterek Fatiha okunması gerektiğini söyledi.

Sanatçı Zeki Müren'in bir reklam filmiyle taklid edilmesi, Yılmaz Morgül tarafından eleştiri konusu oldu.

Katıldığı televizyon programında reklam filmini canlandıran karaktere ve fikri sunanlara eleştirilerde bulunan Yılmaz Morgül, bunun yanlış olduğunu söyledi.

Morgül, ölmüş birinin arkasından mizahi şekilde içerik üretilmesine karşı olduğunu belirtti.

"TÜM TÜRK HALKININ YANIMDA OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Gergin anların yaşandığı yayında konuşan Morgül, "Bir defa söz konusu isim Zeki Müren efendim. Türk Sanat Müziği'nin duayenlerinden biri. Benim karşımda müzik adamı olarak bir insan. Şu anda tüm Türk halkının benim yanımda olduğuna inanıyorum.





"ÖLÜNÜN ARKASINDAN FATİHA OKUNUR"

Ben size şunu söylemek istiyorum. Bizim insanımızın kimliğinde, karakterinde, gelenek ve göreneklerinde siz nasıl bir ölünün arkasından bu şekilde bir davranış sergileyebiliyorsunuz? Ölünün arkasından bile konuşulmaz, rahmet verilir. Üç İhlas, bir Fatiha okunur." dedi.

Yılmaz Morgül'den Zeki Müren taklidine tepki: Ölünün arkasından Fatiha okunur VİDEO



"TİYE ALIP SIRTINDAN PARA KAZANIYORSUNUZ"

Çekilen reklamın gerçek Zeki Müren'i yansıtmamasından şikayet eden Morgül, "Bu film değil, oyun değil. Ölüye rahmet vereceklerine özel hayatını, davranışlarını tiye alıp reklam filminden, sırtından para kazanıyorsunuz. Zeki Müren aşırı rahatsız olurdu. Güldür Güldür'de bu tipleme, reklam filminde bu tipleme..." ifadelerini kullandı.

"KİMDEN BAHSEDİYORSAM ONUN CEVAP HAKKI VARDIR"

Sunucunun tansiyonu düşürmek için konuyu değiştirmeye çalışmasının ardından Morgül, "Ben ailesiyle de yıllardır görüşüyorum. Ben biliyorum, bütün Türk halkı benim gibi düşünüyor. Ben içimdekini saklamam, halkımızın da benim gibi baktığını düşünüyorum. Ben burada kimden bahsediyorsam, onun burada cevap hakkı vardır. Beyefendi bağlansın. Siz kim oluyorsunuz?" açıklamasında bulundu.