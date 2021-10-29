- Haberler
- Medya Haberleri
- Yılmaz Özdil'den 29 Ekim paylaşımı
Yılmaz Özdil'den 29 Ekim paylaşımı
29 Ekim'i alkol mamasında kutlayan gazeteci Yılmaz Özdil, paylaştığı fotoğrafın altına "Teklif var, ısrar yok, dileyen su bardağıyla katılır, Cumhuriyetimizin şerefine" notunu düştü.
- Haber Merkezi
- 29.10.2021 - 19:59
- Güncelleme : 29.10.2021 - 20:44
Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 98 yıl geçti.
Yüzüncü yılına yaklaşan Cumhuriyet, ülke genelinde büyük bir çoşkuyla kutlandı.
YILMAZ ÖZDİL, 29 EKİM'İ KUTLADI
Gazeteci Yılmaz Özdil de kutlama yapan isimlerden biri.
Özdil, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili kutlama mesajı paylaştı.
"CUMHURİYETİMİZİN ŞEREFİNE"
Cumhuriyetin 98.yılını alkol masasında kutlayan Özdil, paylaştığı fotoğrafın altına "Teklif var, ısrar yok, dileyen su bardağıyla katılır, Cumhuriyetimizin şerefine" notunu düştü.