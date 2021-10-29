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    Yılmaz Özdil'den 29 Ekim paylaşımı

    29 Ekim'i alkol mamasında kutlayan gazeteci Yılmaz Özdil, paylaştığı fotoğrafın altına "Teklif var, ısrar yok, dileyen su bardağıyla katılır, Cumhuriyetimizin şerefine" notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 19:59
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 20:44
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    Yılmaz Özdil'den 29 Ekim paylaşımı

    Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 98 yıl geçti.

    Yüzüncü yılına yaklaşan Cumhuriyet, ülke genelinde büyük bir çoşkuyla kutlandı.

    YILMAZ ÖZDİL, 29 EKİM'İ KUTLADI

    Gazeteci Yılmaz Özdil de kutlama yapan isimlerden biri.

    Özdil, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili kutlama mesajı paylaştı.

    "CUMHURİYETİMİZİN ŞEREFİNE"

    Cumhuriyetin 98.yılını alkol masasında kutlayan Özdil, paylaştığı fotoğrafın altına "Teklif var, ısrar yok, dileyen su bardağıyla katılır, Cumhuriyetimizin şerefine" notunu düştü.

    Yılmaz Özdil den 29 Ekim paylaşımı #1

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