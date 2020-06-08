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- Yılmaz Özdil'in yazıları kopyala-yapıştır çıktı
Yılmaz Özdil'in yazıları kopyala-yapıştır çıktı
Bodrum'daki kaçak villasıyla meşgul olan Özdil, bu dönemde eski yazılarını yeniymiş gibi okuyucularına sundu.
- Haber Merkezi
- 08.06.2020 - 20:05
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in son 1 ayda kaleme aldığı yazılar mercek altına alındı.
Yapılan incelemede Yılmaz Özdil'in son 15 yazısı kopyala-yapıştır çıktı.
Daha önce yazdığı yazıların başlıklarını değiştirerek okuyucularına sunan Yılmaz Özdil'in son dönemde Bodrum'daki kaçak villasıyla uğraştığı biliniyor.
Lüks villasını kaçak eklentilerle büyüten Yılmaz Özdil'in oyunu ortaya çıkınca yıkım kararı çıkmıştı.
Yılmaz Özdil'in kopyala-yapıştır yazılarını deşifre eden Malumatfuruş.org "Görülebileceği üzere, Yılmaz Özdil, 'aynı yazıya farklı başlık atma' ve 'aynı yazıyı yeniymiş gibi yutturma' konusunda maharetini ispatlamış bir isim" değerlendirmesini yaptı.