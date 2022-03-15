Yine başına gelmeyen kalmadı! 'Ne çektin be Çaycı Hüseyin'...

Yine başına gelmeyen kalmadı! 'Ne çektin be Çaycı Hüseyin'...

Öldüğüne dair yalan haberlerin sıkça medyada yer almasıyla isyan bayrağını çeken Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol, bu sefer dolandırıcıların kurbanı oldu.

‘Çocuklar Duymasın’ın ‘Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un öldüğüne yönelik iddialar sürekli sosyal medyada yer alıyor.

Öldüğüne yönelik haberlere isyan eden Alpaslan Özmol, “Adamı hasta etmeyin kardeşim, ölmedim ben” diyerek açıklamalarda bulunuyor.

Ünlü oyuncu, bu sefer dolandırıcıların kurbanı oldu.

“Çaycı Hüseyin" karakteriyle tanınan Alpaslan Özmol, sosyal medya hesabına 'mavi tik' alabilmek için bin TL verdi.

MAVİ TİK UĞRUNA DOLANDIRILDI

Daha sonra hesabının çalındığını söyleyen kişi, hesabını geri alabilmesi için Alpaslan Özmol'dan 2 bin 500 TL daha istedi.

Dolandırıldığı şüphesine kapılan Alpaslan Özmol polise giderek şikayette bulundu.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alpaslan Özmol'un Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek sosyal medya hesabının çalındığı ve hesabı çalan kişilerin kendisinden bin TL istediği anlatıldı.

Alpaslan Özmol'un bin TL'yi gönderdiği ancak geri alamadığı kaydedildi.

Şüpheli İbrahim Temiz hakkında 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

HEM HESABINDAN, HEM PARASINDAN OLDU

Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifadesi alınan Alpaslan Özmol, “Ben sanığa banka üzerinden bin TL para gönderdim. Söz konusu parayı hesabıma mavi tik alınması ilişkin vermiştim. Sonrasında bana 2 bin 500 TL daha verirsen hesabımı geri verebileceğini söyledi. Art niyetli olduğunu anladım. Sonrasında iletişimi kestim. Akabinde sanıktan şikayetçi oldum. Hesabımı da geri alamadım. Yeni hesap açmak zorunda kaldım. Böylelikle mağduriyet yaşadım. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.