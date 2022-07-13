Yine cesur, hep cesur! Selin Yeninci mini şortuyla ayna karşısında... 'Kaymak gibisin..

Yine cesur, hep cesur! Selin Yeninci mini şortuyla ayna karşısında... 'Kaymak gibisin..

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye'ye hayat veren Selin Yeninci, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yeninci, son olarak mini şortlu ayna pozunu paylaştı.

16 Ocak 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu Selin Yeninci, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine başladığı günden bugüne kadar birçok projede yer alan güzel isim, ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer aldı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterini canlandıran güzel isim, büyük bir üne sahip oldu.

Sosyal medya üzerinden takip edilmeye başlanan oyuncu, Bir Zamanlar Çukurova final vermeden kısa bir süre önce diziden ayrıldı.

Son olarak Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem'e hayat veren ancak projesi kısa bir süre sonra final veren Yeninci, şimdilerde pozlarıyla gündem oluyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı birbirinden güzel pozlarla herkesin aklını başından alan oyuncu, son olarak ayna karşısında poz verdi.

Oyuncunun herkes tarafından beğenilen kombinine yorum üzerine yorum yağdı..

Selin Yeninci'den yeni kare

Geçtiğimiz günlerde bikinisiyle ATV üzerinde poz veren Yeninci, bu defa mini şortuyla ayna karşısına geçti.

Hem pozları hem kariyeri ile konuşulan Selin Yeninci, fiziğiyle yeniden göz doldurdu.

Pozunu Instagram'ın hikaye kısmından paylaşan oyuncuya, takipçileri tarafından yorum yağdı.

Güzelliğine iltifat

Sık sık fotıoğraf paylaşan ve haberlere konu olan Selin Yeninci için, "Kaymak gibisin", "Bu ne güzellik" , "Gittikçe değişiyorsun" tarzında binlerce yorum geldi.

Bir Zamanlar Çukurova'dan sonra iyice göz önünde olmaya başlayan Yeninci'nin şimdilerde hangi proje ile geri döneceği ise merak ediliyor.