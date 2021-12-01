Yine ekranlarda olacak! MasterChef Pelin Zaman'ın yeni projesi...

MasterChef Türkiye hayallerine veda eden yarışmacı Pelin Zaman, yemek alanındaki hünerlerini dijital mecralarda gösterme kararı aldı.

MasterChef 2021 sezonunda öne çıkan isimlerinden olan ancak son 10 kişi arasına kalamadan yarışmaya veda eden Pelin Zaman, yeni projelerle kamera karşısına geçecek.

Pelin Zaman, "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben buraya gelirken hayatımı durdurdum geldim. Benim için gerçekten burası zordu, her gün savaştım.Burada birçok arkadaşımdan daha da zorlandım. Buraya kadar gelmek benim için gurur. Buradan çıktıktan sonra bir kursa gidip eğitim alacağım Gideceğimi hissetmiştim" sözleriyle yarışmaya veda etmişti. Genç yarışmacı normal hayatına dönse de hayallerinden vazgeçmedi, yeni proje için kolları sıvadı. SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Instagram'dan paylaştığı hikayede "Çok yakında sürprizlerle sizlerleyim. Sadece YouTube." yazan Masterchef Pelin takipçilerine kanalına abone olmalarını istedi.

Şu anda 1.2 bin abonesi bulunan yarışmacının 4 ay öncesine ait yemek ve tarif video denemeleri mevcut. Takipçileri MasterChef Pelin'in ne gibi içerikler üreteceğini merak ediyor.