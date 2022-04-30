'Yine giyinmemiş, kasığına kadar açmış' Sibil Çetinkaya saten elbisesindeki kıvraklığıyla tansiyon yükseltti..

'Yine giyinmemiş, kasığına kadar açmış' Sibil Çetinkaya saten elbisesindeki kıvraklığıyla tansiyon yükseltti..

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'nın saten elbisesi görenleri büyüledi. Kasığına kadar dekolte veren Çetinkaya için, "Yine giyinmemiş, kasığına kadar açmış" yorumları peş peşe geldi.

10 Mayıs 1994 yılında dünyaya gelen ve sosyal medya alanında fenomen olan Sibil Çetinkaya'nın en büyük hayali oyuncu olmaktı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde okuduğu sırada Londra'ya giden Çetinkaya, burada oyunculuk alanına eğitim aldı.

Türkiye’de Ayla Algan, Ekol Drama, Can Gürzap Diyalog kursu, Tümay Özokur gibi önemli isimlerden eğitim alan Çetinkaya, kendisini Youtube üzerinden gösterdi.

Youtube için video ve vloglar çeken Sibil Çetinkaya, sosyal medya üzerinden ise giydikleri ve yaptıklarıyla gündem oluyor.

Sosyetenin ünlü isimleriyle arkadaşlık yapan ve verdiği linkler sayesinde reklamlardan para kazanan Çetinkaya, son kareleri ile yine çok konuşuldu.

Özellikle giydiği saten elbisesi ve kasığına kadar verdiği dekoltesi ile güzelliğini konuşturan Çetinkaya için birçok yorum geldi.

"Çok güzel ve havalısın" diyen hayranlarının yorumları ile mest olan Çetinkaya, mayolu paylaşımıyla ise akıl aldı.

Sibil Çetinkaya'nın kusursuz tarzı

YouTube ve Instagram'da bir hayli aktif olan Sibil Çetinkaya, son zamanlarda yıldızı parlayan isimlerin arasında yer alıyor.

Günlük yaşantısına dair sosyal medya üzerinden takipçilerine sık sık paylaşım yapan Çetinkaya mayolu pozunu, "Yazı çok özledim delireceğim" notuyla paylaştı.

Çetinkaya'nın takipçileri o poza, "Bu ne güzellik", "Az kaldı deniz kızı" gibi yorumlar yaptı.

Bununla kalmayan Çetinkaya, siyah satenli elbisesiyle dengeleri alt üst etti. Siyah elbisesini yakıştıran ve yırtmacıyla dekolte veren ünlü isim, bir kez daha kusursuz fiziğini konuşturdu.