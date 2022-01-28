'Yine mi ayrılık!' Arka Sokaklar Ezgi ölecek mi? Noyan'ın ihaneti...

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde seyirciler Ezgi karakterinin akıbetini merakla araştırıyor. Peki Noyan'ın ihanetine uğrayan Ezgi ölecek mi, kurtulacak mı? İşte Arka Sokaklar yeni bölüm detayları...

Kanal D'nin uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokaklar 612. yeni bölüm ile bu akşam ekrana gelecek.

Dizinin yeni bölümünde ekibinn dağılması ile herkes İstanbul'da farklı bir şubeye dağıtılmış Ezgi Komiser ise yakın koruma bölümüne verilmişti.

Noyan'ın korumalığu görevini üstlenen Ezgi Komiser'e kafayı takan Noyan onu kaçırır ve onu bir kafese hapseder. Cemal durumu öğrenince deliye döner ve Noyan'ı bulup kendisinden hesap sorar. Ekip yeniden Ezgi'yi kurtarmak için bir araya gelir. Rıza Baba'da ekibin başındadır.

Peki Ezgi kurtulacak mı, ölecek mi? İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR'DA EZGİ ÖLECEK Mİ?

Arka Sokaklar dizisinde Ezgi'ye ne olacağı sorusunun yanıtı bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde netleşecek.

Ezgi'nin kaçırılması ve Noyan tarafından esir alınması ekibi yeniden bir araya getirecek. Rıza Baba'nın tekrardan ekibi bir araya toplaması ve Ezgi'nin Noyan'ın elinden kurtarılması bekleniyor.

ELA YÖRÜKLÜ KİMDİR

1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ela Yörüklü, Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim aldı. Bale ve tiyatro yapan, piyano çalan Ela Yörüklü, oyunculuk eğitimi de almıştır.

2017 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında 2. olan Ela Yörüklü, 'MissTourism World 2018' yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.

Ela Yörüklü, ilk oyunculuk deneyimini ise Kalk Gidelim isimli dizide Melisa karakteri ile yaşadı.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Komiser Yardımcısı Ezgi Vural karakterine hayat veren Ela Yörüklü, seyircinin beğenisini toplamaktadır.