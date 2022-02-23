Yırtamayanların bahtsız prensi! Ayrılsak da Beraberiz'in Feridun Bitir'i şimdi ne yapıyor

Yırtamayanların bahtsız prensi! Ayrılsak da Beraberiz'in Feridun Bitir'i şimdi ne yapıyor

Ayrılsak da Beraberiz dizisindeki "Feridun Bitir" rolüyle girişimcilik planları her seferinde suya düşen bir karakteri canlandıran Necmi Yapıcı'nın son hali, görenleri şaşırttı.

21 Nisan 1999 tarihinde gösterime giren 1999-2004 yılları arasında yayınlanan aile dizisi Ayrılsak Da Beraberiz, seyircilerin hafızasındaki yerini koruyor.

490 bölümle en uzun süren Türk dizileri arasında olan Ayrılsak Da Beraberiz, boşandıktan sonra aynı evi paravanla ikiye bölerek yaşayan erkek ve kadının hayatını anlatıyordu.

Başrollerinde Janset Paçan, Hakan Yılmaz, Tuluğ Çizgen, Suzan Aksoy ve Necmi Yapıcı gibi isimlerin olduğu dizi, karakterler ve replikleriyle de akıllara kazındı.

"YIRTTIK ABİCİM, YIRTTIK"

En çok da Feridun Bitir karakteri...

Feridun Bitir, “Teo yırttık abicim” diye hayrkırır, her seferinde yeni bir işe girişir, akabinde başarısız olurdu. Para meselesi yüzünden de sıklıkla Dijital Binali Abi ile arasında komik gerginlikler yaşanırdı.

Feridun Bitir karakterini canlandıran Necmi Yapıcı şimdilerde ne yapıyor merak konusu oldu.

NECMİ YAPICI'NIN SON HALİ

49 yaşındaki Necmi Yapıcı son olarak "Seksenler" dizisinde "Mesut" rolü ile ekranlara geldi. Televizyondan vazgeçmeyen oyuncu bir yandan da tiyatroya devam ediyor.

Necmi Yapıcı'nın oyuncu Melek Şahin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emre büyüdü.

Anne ve babasının izinden giden ve setleri seçen Emre Yapıcı, yönetmenlik yapıyor.

2016 yılında da meslektaşı Nihan Durukan ile nikah masasına oturan Yapıcı, mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Necmi Yapıcı'nın son halini görenler ise "yıllar acımamış" yorumunda bulunuyor.