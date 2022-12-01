Hem sosyal medya paylaşımları hem şarkılarıyla sık sık konuşulan genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez bacak dekolteli pozuyla takipçilerden beğeni topladı. Tilki'nin yırtmaçlı pozuna beğeni yağdı.

22 yaşında olan şarkıcı Aleyna Tilki, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İngilizce şarkısına çektiği klibiyle takipçilerden pek çok olumlu ve olumsuz eleştiri alan Tilki, bu kez minili ve külotlu çoraplı paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Aleyna Tilki'den yırtmaçlı poz!

Konyalı bir babanın kızı olduğu bilinen ve Konya'da dünyaya gelen genç şarkıcı, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla ünlenmişti. Ünlü isim 2016 senesinde Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" isimli parçasıyla akıllara kazınmıştı.

2016 senesinde Türkiye'de en çok izlenen video klibi haline gelen Cevapsız Çınlama şarkısı sonrası "Sen Olsan Bari" şarkısı ile Türkiye'de listelerde 1 numaraya yükselen ünlü şarkıcı, şöhret basamaklarını tek tek tırmanmıştı.

Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile 2019 senesinde anlaşma imzalayan ve sonrasında İngilizce albüm yapan isim, Exxen'de İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayarak oyunculuğa da atılmıştı.

"Yüreğimiz dayanmıyor"

Şon dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden genç şarkıcı, Instagram hesabında yırtmaçlı pantolon giydiği bir pozunu paylaştı.

Bacak dekolteli pozuyla dikkat çeken isme takipçilerinden "Maşallah yine", "Cesur pozmuş", Yüreğimiz dayanmıyor" yorumları yağdı.

İşte Aleyna Tilki'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...



