Yoğun bakımdaydı... Cimilli İbo öldü mü? Ailesinden açıklama geldi

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo öldü mü soruları hayranlarının gündeminde yer alıyor. Ailesi son dakika duyurdu... Peki Cimilli İbo öldü mü?

Geçtiğimiz sene koronavirüs nedeniyle bir süre yoğun bakımda kalan Cimilli İbo yeniden yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Durumu kritik olduğu bilinen Karadenizli sanatçının hayatını kaybettiği iddiaları kısa sürede yayıldı.

Eynesil Belediyesi'nin sosyal medya hesabından sanatçının ölümüne ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda "Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli ibo Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun tüm sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağolsun..." ifadeleri kullanıldı.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Hızla yayılan öldü haberlerinin akabinde Cimilli ailesinden açıklama geldi.

Cimilli İbo'nun Instagram hesabından paylaşımda bulunan aile, ölüm iddialarını yalanladı.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden müzisyen için dostları yardım çağırısında bulundu. İstanbul Başkent Üniversite Hastanesi’nde bulunan Cimilli İbo için 0+RH VE 0-RH trombosit kana ihtiyaç olduğu öğrenildi.