'Yok artık daha neler' dedirtecek! Turabi Çamkıran yeni projesini duyurdu

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran, ABD'li güreş şirketi WWE ile anlaştığını duyurdu. Çamkıran ayrıca, YouTube hesabından paylaştığı video ile yeni bir projeye başladığını açıkladı.

Üç kez Survivor yarışmasına katılan ve ikisini birincilikle tamamlayan Turabi Çamkıran, geçtiğimiz günlerde Survivor All Star 2022'ye katılacağının sinyallerini vermişti.

Turabi, yaptığı açıklamada, ''Her şeyimi Survivor'a borçlu olduğumu unutuyorsunuz. Sadece 3 kupayla hayatımı sonlandıracağımı mı sanıyorsunuz? Daha ne 3 kupalar gelecek haberiniz yok.'' ifadelerine yer vermişti.

Ancak Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor All Star 2022 yarışmacıları arasında Turabi Çamkıran'ın yer almaması dikkatlerden kaçmamıştı.

WWE İLE ANLAŞTI

''Turbo Turabi'' lakabıyla bilinen Turabi Çamkıran, ABD'li güreş şirketi WWE ile anlaştığını duyurdu. Çamkıran ayrıca, YouTube'da paylaştığı video ile yeni bir projeye başladığını açıkladı.

''YOK ARTIK DAHA NELER''

World Wrestling Entertainment'de ünlü güreşçi Rikishi'den eğitim almaya başlayan Çamkıran, paylaşımına, ''Yok artık daha neler diyeceğiniz türden.'' notunu düştü.

ELEŞTİRENLERE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Bikinili kadınlarla verdiği pozlarla tepki çeken Turabi Çamkıran, ''Tamam sizden başka namuslusu yok bu dünyada, inandım. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki, sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım.'' sözleriyle dikkatleri üzerine toplamıştı.