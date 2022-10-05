YOK BÖYLE SERVET! Kobra Murat mal varlığını açıkladı! 18 kilo altın ve..

YOK BÖYLE SERVET! Kobra Murat mal varlığını açıkladı! 18 kilo altın ve..

Katıldığı bir Youtube programında mal varlığını açıklayan Kobra Murat lakaplı sanatçının mal varlığı dudak uçuklattı.İşte serveti..

Kobra Murat lakabı ile tanınan şarkıcı Murat Divandiler, katıldığı bir programda mal varlığını açıkladı. Genç yaşlardan itibaren sahne alan Murat Divandiler'in mal varlığı dudak uçuklattı.

Renkli ve eğlenceli sahne şovları ile bilinen Kobra Murat, sosyal medyada oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip.

Katıldığı bir YouTube programında özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Kobra Murat mal varlığınıda açıkladı.Şarkıcının mal varlığını duyan kulaklarına inanamadı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan mal varlığı açıklaması uzun süre konuşuldu.

Mal varlığını açıkladı

Kobra Murat yaptığı açıklamada "2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor.' Karımın üstüne, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var. 18 tane evim, 4 tane yazlığım var. Ama hepsi alın teri" ifadelerini kullandı.