Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

Yol Arkadaşım 2 filmi, bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. İzleyiciler, Yol Arkadaşım 2 filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor.

Yol Arkadaşım 2 filmi, bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel’in oturduğu ve senaryosunu İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı 2018 yılında vizyona giren komedi türündeki Yol Arkadaşım 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar başladı.

Peki, Yol Arkadaşım 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Yol Arkadaşım 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badire atlattıktan sonra "Yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir.

İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksiliklerin sonu yoktur.

Müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmak isteyen Şeref, bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir.

YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI KİMLER?