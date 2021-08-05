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- Yonca Evcimik o haberle yıkıldı! Bodrum’da hayata gözlerini yumdu...
Yonca Evcimik o haberle yıkıldı! Bodrum’da hayata gözlerini yumdu...
Oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik’in annesi Kadriye Evcimik’ten üzen haber geldi. Kadriye Evcimik, bu sabah Bodrum’da hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 14:46
90'lı yılların sevilen pop sanatçısı Yonca Evcimik, ölüm haberiyle yıkıldı.
Yonca Evcimik’in annesi Kadriye Evcimik’i bugün Bodrum’da yaşadığı evde hayata gözlerini yumdu.
ÖLÜM NEDENİ...
Kadriye Evcimik'in yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti.
Kadriye Evcimik'in cenazesi yarın Bodrum'dan İstanbul'a getirilerek, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.