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    'Yorgundum, dayanamadım...' Hadise'den itiraflar: Yeni aşkın perde arkası...

    Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, ayrılığın perde arkasını anlattı. Hadise'nin yaptığı itiraflar gündeme taşındı. Peki, Hadise hangi açıklamayı yaptı?
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 13:02
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 13:05
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    'Yorgundum, dayanamadım...' Hadise'den itiraflar: Yeni aşkın perde arkası...

    Hadise, Kaan Yıldırım ile devam eden inişli çıkışlı ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandırarak, Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı.

    Mehmet Dinçerler ile görüntülenen Hadise, biten ilişkisi hakkında da ilk kez konuştu.

    Şarkıcının, Kaan Yıldırım hakkında yaptığı itiraflar gündeme taşınırken, "Hadise hangi açıklamayı yaptı? Mehmet Dinçerler ile aşkı nasıl başladı? Sorusu araştırılıyor.

    HADİSE'DEN BİTEN AŞKIYLA İLGİLİ İTİRAFLAR

    Şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım ile olan ilişkisi hakkında konuştu.  Hadise, Kaan Yıldırım'ın kendisini çok yorduğunu iddia etti.

    Hadise konuşmasında, "Mehmet, beni çok mutlu ediyor ve prensesler gibi hissettiriyor. Savaştan çıkmış gibiyim... Kaan beni çok yordu. Bu dönemde uzun süre ilişki istemezdim ama Mehmet öyle bir hayatıma girdi ki... İlk bakışta aşk oldu.

    Son olarak bana, ‘Ailem basında çıksın istemiyorum’ dedi. Her şeyime karışıyordu; işime, fotoğraflarıma, sosyal medya hesaplarıma... Artık bu işin bittiğini mesaj attım ve kendisine tahammülüm kalmadığını belirttim." dedi. 

    Yorgundum, dayanamadım... Hadise den itiraflar: Yeni aşkın perde arkası... #1

    DÖVMEYİ SİLDİRECEK

    Hadise'nin, Kaan Yıldırım'ın baş harflerini dövme yaptırdığı iddia edilmişti.  Hadise'nin kolundaki 'K' dövmesini sildireceği belirtildi.

    Yorgundum, dayanamadım... Hadise den itiraflar: Yeni aşkın perde arkası... #2

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