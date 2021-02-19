Your Honor dizisinin uyarlaması Hakim'in konusu nedir, hangi kanalda? Hakim ne zaman başlayacak?

Your Honor dizisinin uyarlaması Hakim'in konusu nedir, hangi kanalda? Hakim ne zaman başlayacak?

Başrolünde Bryan Cranston’ın yer aldığı Your Honor dizisi, Türkiye'ye uyarlanıyor. ABD’de büyük ilgi gören Your Honor dizisinin Türkçe uyarlaması Hakim, sosyal medyada merak konusu oldu.

ABD’de 10 bölüm yayımlanan ve izlenme rekorları kıran “Your Honor” dizisi “Hakim” adıyla Türkiye’ye uyarlanacak.

Showtime yapımı olan "Your Honor" dizisi, Türkiye'de 7 Aralık'ta yayınlanmaya başlamıştı. “Your Honor” dizisinin bölümleri, Amerika'da yayınlandıktan 1 gün sonra beIN CONNECT Türkiye'de ekranlara geliyor.

Peki, Bryan Cranston’ın başrol olduğu Your Honor dizisinin uyarlaması Hakim'in konusu nedir, hangi kanalda? Hakim ne zaman başlayacak? Hakim'in oyuncu kadrosunda kimler olacak?

İşte, Your Honor uyarlaması olan Hakim dizisi hakkında merak edilenler..

HAKİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çok sayıda başarılı yapıma imza atan Limon Film'in kurucusu Hayri Aslan, yeni bir porje hazırlığında olduğunu açıklayarak Your Honor dizisinin Türkiye haklarını satın aldığını duyurdu.

Oyuncu seçimi yapıldıktan sonra yakın zamanda çekimlere başlanacağı tahmin ediliyor.

YOUR HONOR KONUSU NEDİR?

''Kvodo” adlı İsrail dizisinden uyarlanan Your Honor, New Orleans’ta gelişen bir hukuk davasını ele almaktadır.

Dizinin başrolünde yer alan efsane oyuncu Bryan Cranston, oğlu suça bulaşan bir hakimi canlandırmaktadır. Yıllar boyu adaleti sağlamak için çalışan adam, oğlunun bir suça karışması sonucu onu koruyabilmek için kendisini zor bir duruma sokar.

10 bölümden oluşan dizinin Showrunner koltuğunda ise senarist Peter Moffat oturmaktadır.



