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    YouTube'dan televizyona: İbrahim Selim ile Bu Gece ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugüne kadar Youtube'ta yayınlanan talk show programı "İbrahim Selim ile Bu Gece", artık televizyon kanalında olacak. Peki İbrahim Selim'in programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2022 - 12:05
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    YouTube'dan televizyona: İbrahim Selim ile Bu Gece ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Yapımını ID Pro'nun üstlendiği, yapımcılığını Ayşe Barım ve İbrahim Selim'in yaptığı YouTube'da yayınlanan "late night" programı "İbrahim Selim ile Bu Gece", platform değişitrdi.

    Artık televizyon ekranında izleyicisiyle buluşacak olan İbrahim Selim ile Bu Gece, her hafta sürpriz konuklar ağırlayacak.

    Program, izleyicileri müzikten stand-up'a, eğlenceli oyunlardan güncel konulara kadar birçok kategori bulunuyor.

    Peki İbrahim Selim ile Bu Gece programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

    İbrahim Selim ile Bu Gece ne zaman, saat kaçta?

    "İbrahim Selim ile Bu Gece", cumartesi akşamları saat 22.30'da FOX TV'de yayınlanacak.

    YouTube dan televizyona: İbrahim Selim ile Bu Gece ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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