Katıldığı TV programında Evlad-ı Fatihan'a yönelik hassasiyetin sorulmasının ardından Balkanlar'ın vaziyetini ele alan YTB Başkanı Abdullah Eren, YTB'nin çalışmalarından bahsetti.

Ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarında sahur vakti ekranlara gelen Sahur Bereketi programının dün geceki konuğu, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren oldu.

Programnın sunucusu Ali Bektaş'ın YTB'nin faaliyetleriyle ilgili soruları yanıtlayan Eren'e, YTB' nin Evlad-ı Fatihan ile ilgili hassasiyeti soruldu.

Son 10 yıllık süreçte kuvvet kazanan Evlad-ı Fatihan anlayışını yorumlayan Abdullah Eren ise, Osmanlı'nın aslında bir Balkan İmparatorluğu olarak da anılabileceğine dikkat çekti.

EVLAD-I FATİHAN ANLAYIŞI

Abdullah Eren, Evlad-ı Fatihan anlayışını şu cümlelerle aktardı:

"Osmanlı medeniyeti aslında bir Balkan İmparatorluğu... Bugün Balkan coğrafyasının neresine giderseniz gidin Osmanlı'dan kalma bir mimari eserle karşılaşıyorsunuz.

Evlad-ı Fatihan diyarının ayrı bir önemi şöyle var, çok kısa zaman içerisinde fazla sayıda toprak Osmanlı'nın elinden çıkıyor ve çok büyük bir travmaya yol açıyor.

YTB Başkanı Abdullah Eren'den Evlad-ı Fatihan açıklaması VİDEO







"BALKANLAR'IN AYRI BİR EHEMMİYETİ VAR"

1912'ye kadar kısa zamanda Osmanlı'nın son döneminde siyaset adamlarında bu büyük kayıp derin travma oluşturuyor. Balkan coğrafyası 20'nci yüzyılda sıkıntılara sahne olan bir coğrafya.

Türkiye'nin böyle bir hassasiyeti var. Balkanlar akraba coğrafyası. Dolayısıyla Balkanların ayrı bir ehemmiyeti var. Balkanlardan Türkiye'ye çok ciddi göçler var. Çok yakın bir tarihte 360 bin insan Türkiye'ye gönderiliyor."





YTB'NİN FAALİYETLERİ

Başkan Eren, YTB'nin faaliyetlerinin yalnızca Balkanlar'la da sınırlı kalmadığını aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Biz YTB olarak tabii ki Balkanlarda çok fazla faaliyet yapıyoruz ama dünyanın her bölgesinde faaliyet yapıyoruz diyebiliriz. Ümmet coğrafyasının her tarafından uluslararası öğrencileri Türkiye'ye getiriyoruz.

Filipinler'den Senegal'e, Makedonya'dan Kazakistan'a kadar kardeşlerimizi müfredat dışı eğitimlerle destekliyoruz. Bu coğrafyadan dünyaya yayılmış bu hoşgörü medeniyetinin kökenlerinde ne var? Biraz onları anlatmaya çalışıyoruz.





"TÜRKİYE TÜRKİYE'DEN BÜYÜKTÜR"

Dolayısıyla Türkiye Türkiye'den büyüktür diyoruz ya... Bu nerden çıkıyor? Bu arkadaşlarımıza bunu göstermeye çalışıyoruz.

Kurum olarak 3 ana alanda faaliyet gösteriyoruz. Yurtdışı Türkler Başkanlığı aslında bir diaspora kurumu ve Avrupa'daki vatandaşlarımızın meseleleriyle ilgilenmek için çalışan bir kurum. 2'ncisi soydaş akrabalık ve 3'üncüsü uluslararası öğrenci burslandırma programı... Bu burs başarı odaklı ve dünyanın her ülkesinden başvuru alıyoruz."