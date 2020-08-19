Bir Yunan televizyon kanalında canlı bağlantı yapan muhabirin, bağlantının sonlarına doğru Türkçe konuşmaya başlaması, herkesi şaşırttı.

Yunan televizyon kanalında canlı bağlantı sırasında, ilginç bir olay yaşandı.

Canlı bağlantı ile yayına bağlanan Yunan muhabir, Türkiye ile ilgili haberleri spikere aktardığı sırada, kendisini başka birisinin çekmesine sinirlendi.

Sinirlenerek aniden Türkçe konuşmaya başlayan muhabir kendini çeken vatandaşa, "Ne yapıyorsun?" dedi.

"KİMSİN ABİ SEN"

Vatandaşın,"Ben de canlı yayın yapacağım" demesi üzerine daha çok sinirlenen Yunan muhabir, "Sen beni neden çekiyorsun? Kimsin abi sen? Nasıl çekersin beni?" dedi.

Bu sırada spiker olaya müdahale edip canlı bağlantıyı sonlandırıp yayına devam etti.

Muhabirin Türkçe'yi çok düzgün konuşması da dikkat çekti.

Yunan muhabir, bir anda Türkçe konuşmaya başladı VİDEO

