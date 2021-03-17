Yunus Emre Karabacak kimdir? Survivor Yunus Emre kaç yaşında, babası kimdir? Yunus Emre Karabacak hakkında..

Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı milli güreşçi Yunus Emre Karabatak, SMS sıralamasında en az oyu alarak adaya veda etti. İzleyiciler Survivor Yunus Emre hakkındaki bilgileri araştırıyor.

2021 Survivor Gönüllüler takımında mücadele eden Yunus Emre elenmesinin ardından hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

31 yaşındaki Karabacak güreş alanında Türkiye’de derecelere sahip. Yunus Emre'nin babası Reşit karabacak ise dünya şampiyonalarında da elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu olmuştu.

SMS sıralamasında en az oyu alarak Survivor'a veda eden Yunus Emre'nin hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında, babası kimdir? gibi sorular gündemde yer alıyor.

İşte Yunus Emre Karabacak hakkında merak edilenler..

YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?

Yunus Emre Karabacak, 11 Şubat 1990 tarihinde Erzurum'da doğdu. 31 yaşında olan Karabacak, Kasım 2020’de hayatını kaybeden ünlü güreşçi Reşit Karabacak’ın oğludur.

Bursa’da hayatını sürdüren ve babası Reşit Karabacak’ın izinden giden Survivor Yunus Emre Karabacak, 20 yıldır güreş yaptığını ifade ediyor. Yıldızlar ve gençler kategorisinde Türkiye dereceleri olan başarılı güreşçi, Kırkpınar'da 3 kez dereceye girdi.

Liseyi Atatürk Anadolu Lisesi spor bölümünde okuyan Yunus Emre Karabacak, Balıkesir Üniversitesi BESYO antrenörlük bölümü mezunu. 2015 yılında üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu bulunan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatını sürdürüyor.

YUNUS EMRE KARABACAK’IN BABASI REŞİT KARABACAK KİMDİR?

Güreşçi olan Survivor 2021 yarışmacısı Yunus Emre Karabacak babası Reşit Karabacak’ın izinden gitmiş bir isimdir. Reşit Karabacak, ülkemize sayısız kez altın madalya kazandırmış başarılı bir güreşçidir.

1954 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Reşit Karabacak 19 Kasım 2020 tarihinde Bursa’da hayatını kaybetmiştir.

Güreş’e 19 yaşında İzmir’de başlayan Reşit Karabacak’ın vefatı üzerine, Bakan Muharrem Kasapoğlu başsağlığı mesajı yayımlamıştır.

Reşit Karabacak’ın Balkan şampiyonluğu, Akdeniz şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu bulunmaktadır.